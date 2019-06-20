رياضة | الرجاء يعلن برنامجه التحضيري للموسم الجديد

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي تلقيها بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة دولية ودية ينظمها فريق نادي إتحاد طنجة في أواخر شهر يوليو المقبل ويشارك فيها ليجانيس الإسبانية ونهضة بركان وصيف الكونفدرالية الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يواجه الرجاء فريق نادي ليجانيس الاسباني الذي يلعب له المغربي يوسف النصيري في نصف النهائي الأول على أن يتقابل في نصف النهائي الآخر فريقي إتحاد طنجة ونهضة بركان في مواجهة مغربية خالصة.

في المقابل يواجه الرجاء ليجانيس في مباراة وديه إستعداداً للموسم المقبل وبعدها سيواجه فريق نادي ريال يستيس الاسباني يوم الرابع من شهر أغسطس على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المنتظر أن تنطلق تحضيرات الرجاء للموسم الجديد في منتصف الشهر المقبل والتي يستهلها بمعسكر تدريبي مغلق في مدينة أكادير على أن ينتقل لطنجة ومنها للدار البيضاء.