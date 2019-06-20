رياضة | الهلال يعلن رحيل إيزيكيل سيروتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يعلن رحيل إيزيكيل سيروتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال متمثلة في فهد بن نافل مخالصة مالية مع الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي حيث قدمت له الشكر والتقدير.
وكان الارجنتيني قد قضى بين جدران الزعيم موسمين حقق خلالهم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2017 – 2018
قبل أن ينتقل إلى إنديبندينتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فريق نادي الهلال ليعود ويتم توجيه الشكر إليه ما يجعله يبحث عن نادي جديد.