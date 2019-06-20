رياضة | نهضة بركان يمدد عقد نجم الفريق بعد نهاية عقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة بركان يمدد عقد نجم الفريق بعد نهاية عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي في إقناع لاعبهم أمين الكأس بالإستمرار في صفوف الفريق لموسمين مقبلين وذلك بعد أن إنتهى عقده بنهاية الموسم الحالي.

وبذلك يكون الكأس ثالث لاعب يقبل بالإستمرار في صفوف الفريق بعد المخضرمين عمر النمساوي وبكر الهلالي بعد ظهورهما بمستوى رائع مع وصيف بطل الكونفدرالية.