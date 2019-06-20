اونلاين | MESSI LIVE| يلا شوت رابط مباراة الارجنتين ضد باراجواي cpoa 2019

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مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر argentina vs paraguay hgd اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، يلتقي منتخبي الارجنتيني والباراجواني ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة كوبا امريكا المقامة بالبرازيل، ويأمل المنتخب الارجنتيني في تحقيق الفوز بعد خسارته المفاجئة في الجولة الأولي أمام كولومبيا بهدفين مقابل لا شيء.

يلا شوت رابط مباراة الارجنتين ضد باراجواي cpoa 2019

كورة لايف bein sport تنطلق عاشر مواجهات بطولة كوبا أمريكا في نسختها السادسة والأربعين بمباراة الأرجنتين وباراجواي في الجولة الثانية من البطولة والتي تبدأ في الثانية والنصف فجراً بتوقيت مصر يوم الخميس 20 يونيو 2019، والثالثة والنصف فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعي رفاق ليونيل ميسي لتحقيق الفوز بعد الخسارة أمام كولومبيا في الجولة الأولي للبطولة.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وباراجواي - بث مباشر مباراة الارجنتين اليوم MESSI بث الاسطورة لايف

- تاريخ مواجهتهم تقابل منتخبي الارجنتين وباراجواي 33 مرة، فازت راقصي التانجو في 12 مباراة وتعادلا في 14 مباراة وفازت باراجواي في 7 مباريات. يقع المنتخبان في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كلا من قطر وكولومبيا، ويحتل المنتخب الارجنتيني المركز الاخير بلا رصيد من النقاط، فيما يحتل باراجواي المركز الثاني بالتساوي مع قطر في نفس رصيد النقاط.

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تشكيل الفريقين تابع لايف مباراة الارجنتين وباراجواي (تغطية مباشرة) بين ماتش

الأرجنتين: أرماني، سارابيا، بيزيلا، أوتاميندي، تاليافيكو، لو سيلسو، جيدو رودريجيز، باريديس، رودريجو دي بول، ميسي، أجويرو.

باراجواي: فرنانديز، فالديز، جوميز، ألونسو، أرزامينديا، سانشيز، روخاس، ألميرون، بيريز، كاردوزو، سيليسيو دومينجيز.

توقيت وموعد مباراة الارجنتين ضد باراجواي كورة اون لاين

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت ماكس 3 اتش دي وبي ان سبورتس ماكس 4 HD وستكون المباراة بتعليق عصام الشوالي bein max 3 محمد الكواليني و رفيق صايقي و bein max 4.