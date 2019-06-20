اونلاين | كورة CUPA| مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بدون تقطيع20/6/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة CUPA| مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بدون تقطيع20/6/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم منتخب الأرجنتين تحضيراته لخوض مباراة باراجواي الصعبة في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا 2019، بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد باراجواي كورة أون لاين لايف بدون تقطيع.

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خسر منتخب الأرجنتين في المباراة أمام منتخب كولومبيا بنتيجة (2-0)، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ليتذيل الأرجنتين المجموعة بدون رصيد فيما ارتقي منتخب كولومبيا للصدارة، بينما احتل المنتخب باراجواي وقطر المركز الثاني والثالث بعد التعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء السابق، مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر يلا شوت اليوم في كوبا امريكا.

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من المقرر أن يعتمد مدرب منتخب الأرجنتين على القوة الضاربة في التشكيلة الاساسية حيث لا يمني النفس المنتخب بخسارة جديدة في الكوبا لأنه سوف تطيح به خارج البطولة بشكل رسمي، ولذلك سيتواجد ليونيل ميسي وأجويرو على رأس تشكيلة الأرجنتين اليوم أمام باراجواي، لايف مباراة الارجنتين وباراجواي مشاهدة بدون تقطيع بث مباشر.

تشكيلة منتخب الأرجنتين المتوقعة اليوم:

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فرانكو أرماني

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - رينزو سارافيا

أنخل دي ماريا - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو

سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

تشكيلة منتخب باراجواي المتوقعة اليوم:

روبن أولسن

سانتياجو أرزامينديا - جونيور ألونسو - فابيان بالبوينا - برونو فالديز

رودريجو روخاس - ميجيل ألميرون - سيلسو أورتيز - هيرنان بيريز

سيسيليو دومينجيز - أوسكار كاردوزو