اونلاين | ميسي| شاهد HD لايف.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر منقولة عبر قناة بي ان سبورت المفتوحه messi now حصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي| شاهد HD لايف.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر منقولة عبر قناة بي ان سبورت المفتوحه messi now حصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب الأرجنتين اللقاء الثاني في بطولة كوبا أمريكا أمام نظيره باراجواى فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019 على ملعب جوفيرنادور ماجاليس.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجوي في كوبا أمريكا:

يسعي منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز الأول بالبطولة لتعويض خسارة اللقاء الماضي أمام كولومبيا بهدفين دون رد، ويتمسك منتخب الأرجنتين بالفرصة والآمل الأخير ففي حالة تعرضه لخسارة جديدة سيودع على آثرها البطولة من دور المجموعات، يلا شوت رابط مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر اليوم 20-6-2019.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة اليوم:

فرانكو أرماني

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - رينزو سارافيا

أنخل دي ماريا - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو

سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

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تشكيلة باراجواي المتوقعة اليوم:

روبن أولسن

سانتياجو أرزامينديا - جونيور ألونسو - فابيان بالبوينا - برونو فالديز

رودريجو روخاس - ميجيل ألميرون - سيلسو أورتيز - هيرنان بيريز

سيسيليو دومينجيز - أوسكار كاردوزو

كورة لايف مشاهدة مباراة الأرجنتين بدون تقطيع كورة ستار لايف:

يعول المنتخب الأرجنتيني في لقاء اليوم على لاعبه ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة في البحث عن الانتصار الأول، فهناك انتقادات كبيرة وجهت لجميع اللاعبين بعد الخسارة الفادحة في اللقاء الماضي، كورة لايف مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي كورة ستار لايف بدون تقطيع.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في كوبا أمريكا:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، كورة ستار مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر اليوم رابط سريع.