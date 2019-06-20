اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي اليوم الخميس 20 6 2019 كوبا أمريكا (هدف ميسي youtube) لايف Lionel

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بث مباشر مباراة الأرجنتين وباراجواي اليوم الخميس 20 / 6 / 2019 في بطولة كوبا امريكا بالبرازيل، وخسرت الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي المباراة الاولي بشكل غير متوقع امام كولومبيا 2-0 في مباراة لم يظهر فيها راقصي التانجو بالشكل المعتاد والمعروف عنه، وظهر ميسي معزولا عن باقي زملاوءه ولم يقدم بقية اللاعبين الاضافة المنتظرة منهم، لذلك مباراة اليوم امام باراجواي هي مباراة مصيرية من اجل تحقيق الفوز ولا شيء غيره.

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تشكيل الأرجنتين اليوم أمام باراجواي في كوبا امريكا 2019

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حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو.

الوسط: روبرتو بيريرا – ليوناردو باريديس – جيوفاني لو سلسيو – رودريجو دي بول.

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

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