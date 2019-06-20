اونلاين | بث حي| مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر اليوم الأربعاء 20-06-2019 كوبا امريكا koralive youtube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي| مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر اليوم الأربعاء 20-06-2019 كوبا امريكا koralive youtube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع مواجهة نارية بين الأرجنتين وباراجواي في الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 20 -6-2019 في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية في مباراة هامة وقوية لكلا المنتخبين مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر اليوم الأربعاء بدون تقطيع.

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تلقى المنتخب الأرجنتيني خسارة مفاجئة في بداية مشواره بالبطولة أمام نظيره منتخب كولومبيا بهدفين دون رد لتنهال اسهم النقد على راقصي التانجو خاصة وأن الجماهير الأرجنتينية كانت تعول كثيرا على التانجو لمصالحتهم والفوز بلقب النسخة الحالية بعدما خسروا نهائي أخر بطولتين يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي.

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على الجانب الأخر يسعى منتخب باراجواي للحفاظ على فرصه هو الأخر في التأهل للدور المقبل حيث تعادل في لقائه الأول مع منتخب قطر بهدفين لكل فريق بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من حصد النقاط الثلاث حيث كان متفوقا بثنائية نظيفة قبل أن يتعادل كورة ستار مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي .kora star

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يسعى ليونيل ميسي لقيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومصالحة الجماهير الأرجنتينية الغاضبة بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي لايف بدون تقطيع في المباراة التي تقام بين الأرجنتين وباراجواي اليوم الأربعاء.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي والقنوات الناقلة live

سيتم نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية بالإضافة sport4 وستشهد المباراة اعتماد سكالوني المدير الفني للتانجو على كل من ديبالا وأجويرو وميسي لتحقيق الفوز في مباراة لن تكون سهلة لراقصي التانجو خاصة وأنها حاسمة في مشوارهم بالبطولة.