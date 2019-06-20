اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراغواي بث مباشر اليوم (beIN SORTS) شاهد مباراة Argentina اليوم بث مباشر Copa messi

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يلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره الباراجوياني، خلال فجر غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، ببطولة كوبا أمريكا، التي تقام فعاليتها حاليًا في البرازيل، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

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ويمكن مشاهدة المباراة عبر روابط البث المباشر المتعددة ومنها كورة لايف وكورة ستار Kora Star كورة أونلاين Kora Online وكذلك موقع يلا شوت Yalla Shoot، وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الإفتتاحية التي واجه خلالها نظيره الكولومبي بهدفين نظيفين، في مفاجئة غير متوقعة.

شاهد مباراة الأرجنتين وباراجواي عبر رابط البث المباشر لموقع كورة أونلاين Kora Online ، وكان منتخب باراجوي هو الآخر قد تعاد إيجابيًا بهدفين لكل فريق أمام نظيره المنتخب القطري، وقد بدأ المنتخب اللاتيني بالتقدم بثنائية نظيفة، لكنه لم يحافظ على هذا التقدم، ليحصد بذلك نقطة وحيدة تضعه في المركز الثاني، خلف كولومبيا المتصدر برصيد 3 نقاط.

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متابعة مبارة الأرجنتين وباراجوي عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الخليج 365 الرياضي عبر روابط بث بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD ، وسوف تقام المباراة المرتقبة على ستاد جوفيرنادور ماجاليس، فجر غدًا الخميس الموافق 20 يونيو 2019 ميلادياً،17 شوال 1440 ، وفي تمام الساعة 2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية وعلى قناة 1 beIN SPORTS MAX 3 HD

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وسوف تكون مباراة الأرجنتين وباراجواي متاحة للمشاهدين عبر البث المباشر من خلال روابط الأسطورة لايف Ostora Live ، وسيدخل منتخب التانجو بقيادة ليونيل سكالوني بتشكيل متوقع يضم كلاً من: فرانكو أرماني نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - رينزو سارافيا - أنخل دي ماريا - لياندرو باريديس- جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو - سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي.

بث مباشر bein match الأرجنتين ضد باراجواي كوبا أمريكا وعلى الجانب الآخر، سيدخل منتخب باراجواي بقيادة مدربه إدورادو بريزو بتشكيل يضم كلاً من: روبن أولسن - سانتياجو أرزامينديا - جونيور ألونسو - فابيان بالبوينا - برونو فالديز - رودريجو روخاس - ميجيل ألميرون - سيلسو أورتيز - هيرنان بيريز - سيسيليو دومينجيز - أوسكار كاردوزو.