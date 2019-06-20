اونلاين | Messi مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار بث مباشر الأرجنتين وباراجواي كورة live

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يشهد فجر غدًا الخميس انطلاق أحداث المباراة المرتقبة بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الباراجوياني، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، ببطولة كوبا أمريكا، التي تقام فعاليتها حاليًا في البرازيل، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

شاهد مباراة الارجنتين وبارجواي عبر رابط بث مباشر كورة لايف kora live ، ويسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي ورفاقه لتعويض الخسارة الأولي التي تلاقاها خلال مواجهة منتخب التانجو لنظيره الكولومبي بهدفين نظيفين، في مفاجئة غير متوقعة.

شاهد مباراة الأرجنتين وباراجواي عبر رابط بث مباشر كورة أونلاين Kora Online ، وتعادل منتخب باراجوي إيجابيًا بهدفين لكل فريق أمام نظيره المنتخب القطري، وقد بدأ المنتخب اللاتيني بالتقدم بثنائية نظيفة، لكنه لم يحافظ على هذا التقدم، ليحصد بذلك نقطة وحيدة تضعه في المركز الثاني، خلف كولومبيا المتصدر برصيد 3 نقاط.

مبارة الأرجنتين وباراجوي شاهد عبر روابط بث بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD ، وسوف تقام المباراة المرتقبة على ستاد جوفيرنادور ماجاليس، فجر غدًا الخميس الموافق 20 يونيو 2019 ميلادياً،17 شوال 1440 ، وفي تمام الساعة 2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية وعلى قناة 1 beIN SPORTS MAX 3 HD

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وتذاع مباراة الأرجنتين وباراجواي عبر بث مباشر رابط الأسطورة لايف Ostora Live ، وسيدخل منتخب التانجو بقيادة ليونيل سكالوني بتشكيل متوقع يضم كلاً من: فرانكو أرماني نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - رينزو سارافيا - أنخل دي ماريا - لياندرو باريديس- جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو - سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي.

بث مباشر bein match الأرجنتين ضد باراجواي كوبا أمريكا وعلى الجانب الآخر، سيدخل منتخب باراجواي بقيادة مدربه إدورادو بريزو بتشكيل يضم كلاً من: روبن أولسن - سانتياجو أرزامينديا - جونيور ألونسو - فابيان بالبوينا - برونو فالديز - رودريجو روخاس - ميجيل ألميرون - سيلسو أورتيز - هيرنان بيريز - سيسيليو دومينجيز - أوسكار كاردوزو.

بث مباشر مباراة الارجنتين وباراجواي شاهد المباراة عبر رابط Yalla Shoot بجودة عالية بدون تقطيع ويحتل منتخب الارجنتيني المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون رصيد، بينما يحتل منتخب كولومبيا المركز الأول برصيد 3 نقاط ويتواجد منتخب باراجواي بالمركز الثاني برصيد نقطة ويليه منتخب قطر المركز الثالث برصيد نقطة.