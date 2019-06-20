اونلاين | يلا شوت Star مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر بدون تقطيع | كورة ستار ارجنتين ميسي اليوم مباشر BeIN MAX يوتيوب

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يستضيف المنتخب الارجنتيني في الساعات الاولى من صباح الخميس نظيره الباراجوياني في المباراة التي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الثانية للمجوعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل حتى السابع من شهر يوليو المقبل.

بث مباشر bein match الأرجنتين ضد باراجواي كوبا أمريكا 20 / 06 / 2019

وكان المنتخب الارجنتيني قد خسر في مباراته الأولى من المنتخب الكولومبي بهدفين مقابل لا شيء فيما إكتفى منتخب باراجواي بالتعادل مع قطر بهدفين في كل شبكة حيث تعتبر تلك المباراة عنق زجاجة بالنسبة لكلا المدربين ويوفر لكم الخليج 365 الرياضي في التقرير التالي روابط كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star والتي ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً بجودة عالية تعليق عربي دون تقطيع.

بث مباشر bein match الأرجنتين ضد باراجواي كوبا أمريكا 20 / 06 / 2019

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ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة تمام الساعة الثانية عشر والنصف منتصف الليل بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT ويمكن متابعة تلك المباراة من خلال روابط البث المباشرة الخاصة بالأسطورة لايف Ostora Live وبي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD والتي سنقوم بطرحها عليكم في السطور أدناه.

بث مباشر bein match الأرجنتين ضد باراجواي كوبا أمريكا 20 / 06 / 2019

سنقوم بتوفير رابط البث قبل بداية أحداث المباراة بقليل، فتابعونا

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