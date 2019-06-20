شكرا لقرائتكم رسميا.. "الكاف" وافق على مد القيد الأفريقي حتى 31 يوليو المقبل للفرق المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ، ان الاتحاد الافريقي "الكاف" وافق علي مد القيد الأفريقي حتي 31 يوليو المقبل للفرق المصرية فقط .

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وأكد أبوريدة في تصريحات لقناة "تايم سبورت" ، ان الكاف وافق علي منح استثناء للفرق المصرية في مد القيد الأفريقي لنهاية يوليو المقبل بدلاً من 21 من نفس الشهر، على أن يتمكن اللاعبين المقيدين من المشاركة فى الدور 32 و64 .

وكان الأهلي قد تقدم بطلب للاتحاد الكرة بمد القيد الأفريقي ، بعد قرار الجبلاية باستكمال الدوري بعد بطولة افريقيا .