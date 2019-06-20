شكرا لقرائتكم المدير التنفيذى لـتذكرتى يعلن مواعيد طرح تذاكر الأدوار النهائية لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد عزيز المدير التنفيذى لشركة " تذكرتى " أنه سوف يتم طرح تذاكر مباريات الأدوار النهائية من بطولة الأمم الأفريقية بداية من الدور الـ16 والـ8 بداية من اليوم، الخميس.

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وأضاف خالد عزيز خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أنه يوجد إقبال كثيف على بعض المباريات الهامة أبرزها مباراة المغرب وكوت ديفوار ضمن المجموعة الرابعة والتى ستقام مبارياتها على ملعب السلام.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تستضفيها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، ويشارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.