شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يبدأ التنسيق لمعسكر الزمالك في قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع السفير المصرى فى قبرص، من أجل التنسيق حول معسكر الإعداد الذى سيخوضه الفريق الكروى الأول هناك، فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى، حيث مازال الزمالك مرتبط بثلاثة مواجهات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.

ومن المنتظر أن ينطلق المعسكر بداية من شهر يوليو المقبل على أن يستمر لمدة لا تقل عن 15 يومًا، وسيتخلله 4 مباريات ودية من أجل استعادة اللاعبين حساسية المباريات.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.