نتيجة مباراة قطر وكولومبيا اليوم في كوبا أمريكا وزاباتا يحرم العنابي من النقطة الثانية بهدف قاتل

نقدم نتيجة مباراة قطر وكولومبيا اليوم، مباراة صعبة تخوضها قطر اليوم حين تلاقي متصدر المجموعة الثانية منتخب كولومبيا القوي والمدجج بالنجوم والشباب في ثاني جولات المجموعة حيث تسعى قطر لاحداث المفاجأة والخروج بنتيجة جيدة لاسيما اذا استطاعت الفوز في هذا اللقاء بعد المباراة الأولى التي تعادلت فيها مع باراجواى وأجمع المحللين على تفوق قطر فيها.

نتيجة مباراة قطر وكولومبيا

وتنطلق مباراة قطر وكولومبيا في تمام الساعة 21:30 اليوم الأربعاء بالتوقيت العالمي جرينتش حيث سيتم نقلها عبر قناة beIN MAX الثالثة والرابعة وهى القنوات المخصصة فقط لبطولة كوبا أمريكا وتم اطلاقها مؤخرا قبيل انطلاقة البطولة اللاتينية، وبفوز كولومبيا اليوم تضمن التواجد في دور ربع النهائي بدون انتظار المباراة الأخيرة.

انتهت المباراة بفوز كولومبيا بهدف نظيف في الدقية 86 لصالح كومبيا من ضربة رأس من اللاعب زاباتا ليصعد بكولومبيا للدور القادم من ربع النهائي

قطر وكولومبيا

وشدد كيروش المدرب المخضرم للمنتخب الكولومبي على صعوبة مباراة الليلة أمام قطر حيث أكد أن المنتخب العنابي قد تطور بشدة في السنوات الأخيرة وأصبح يقدم كرة مختلفة ومتطورة استطاع الفوز بها في جميع مباريات كأس آسيا وتوج بالبطولة حتى آدائهم أمام الباراغواي يؤكد ذلك وسيسعون لانهاء اللقاء بنتيجة ايجابية لهم.

Advertisements

مباراة قطر وكولومبيا

وكانت قطر قد أدت مباراة جيدة للغاية أمام باراجواى ولكن الأخطاء الدفاعية نتيجة اندفاع اللاعبين من أجل الهجوم كلفت الفريق استقبال هدفين مبكرين واحد في كل شوط كان أحدهما من ركلة جزاء فهل تستمر الأخطاء الدفاعية اليوم

وأوضح الهيدوس قائد منتخب قطر أنهم ينظرون للمنتخب الكولومبي كمجموعة واحدة وليس لاعب هذا كان رده عن سؤال الحارس الكبير أوسبينا واللعب أماه والتسجيل في مرماه وأكد ضرورة تقليل الأخطاء الدفاعية اليوم لتحقيقة نتيجة ايجابية

تشكيل المنتخب القطري حسب اختيارات مدربه لمواجهة كولومبيا الليلة: سعد الشيب – بسام الراوي – بيدرو – عبدالكريم حسن – بوعلام خوخي – حسن الهيدوس – عاصم مادابو – عبدالعزيز حاتم – طارق سلمان – أكرم عفيف – المعز علي.