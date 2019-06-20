قطر تخسر من كولومبيا بهدف نظيف في الشوط الثاني والمنتخب الكولومبي يتصدر المجموعة

يلعب منتخب قطر مباراته الثانية في دور المجموعات بكوبا أمريكا أمام منتخب كولومبيا، وقد أكد لاعبي منتخب قطر جاهزيتهم للمباراة القوية التي تجمع العنابي بكولومبيا، وتُعد هذه المباراة هي الأولى التي تجمع بين المنتخبين، ويُريد كل منتخب الفوز للوصول للصدارة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل في قطر والسعودية بتاريخ 20/6، وفي تمام الساعة الحادية عشرة النصف بتوقيت القاهرة والواحدة والنصف بتوقيت الإمارات، وتُعلب المباراة على ملعب المورمبي، وتُنقل على شاشة قنوات بي إن سبورت بتعليق يوسف سيف وحسن العيدروس على قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD.

نتيجة مباراة قطر وكولومبيا

وقد أكد خوخي بوعلام لاعب الدفاع بالمنتخب القطري على جاهزية فريقه للمواجهة، وقد أكد على أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، ويتطلع اللاعبين للفوز في المباراة بعد المستوى المُبهر الذي قدموه في مباراتهم الأولى أمام باراجواي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما رغم استحقاق منتخب قطر الفوز بعد سيطرته على المباراة.

الدقيقة 10: استحواذ من كولومبيا على المباراة ومحاولات لإحراز هدف التقدم في شباك قطر ولكن دفاع قطر متماسك حتى الآن ويُدافع عن مرماه بقوة.

الدقيقة 25: التعادل السلبي مُسيطر على اللقاء ومحاولات لإحراز الهدف الأول من كلا الجانبين والمباراة في وسط الملعب في نصف الشوط الأول.

الدقيقة 50: الحكم يحتسب ركلة جزاء على العنابي ولكن بعد الرجوع للفار يقوم بإلغائها ويحتسب الكرة ركنية لمنتخب كولومبيا.

الدقيقة 86: زاباتا يُحرز هدف التقدم للمنتخب الكولومبي في شباك منتخب قطر

نهاية المباراة بفوز منتخب كولومبيا بهدف نظيف يتصدر عن طريقه المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.