الآن نتيجة مباراة قطر وكولومبيا اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا

تتوجه أنظار مناصري الأدعم اليوم تجاه ملعب المورمبي لمتابعة اللقاء القوي والعصيب في الجولة الثانية من منافسات المجموعة B أمام منتخب كولومبيا تلك المباراة التي ستحدد وبشكل كبير ملامح طريق المنتخب القطري في البطولة حيث الخروج وبنتيجة ايجابية من هذا اللقاء يضع العنابي على طريق الصعود لدور الثمانية الدور القادم.

نتيجة مباراة قطر وكولومبيا

وتقام المباراة قبل انطلاقة اللقاء الآخر بين منتخبي الأرجنتين وباراغواي والتي نظريا تصب في مصلحة راقصي التانجو، وعن صعوبة لقاء كولومبيا فقد أكد طارق سلمان لاعب ومدافع منتخب قطر أن المهمة صعبة للغاية أمام متصدر المجمموعة ولكنها ليست مستحيلة فالفريق لديه ثقة في امكانياته وتقديمه لعرض طيب مثل مباراة الباراجواي.

انتهى اللقاء بفوز كولومبيا بهدف نظيف سجله اللاعب زاباتا برأسية من أسيست خاميس رودريجيز

قطر وكولومبيا

وقبل انطلاقة مران المنتخب الكولومبي تحدث ياري مينا مدافع قريق برشلونة السابق وايفرتون الحالي أنه بالرغم من الفوز الكبير على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين إلا أنهم لم يفوزوا بشئ بعد في البطولة بل قد بدأت للتو مؤكدا على وضوح طريقة لعب المدرب كيروش لهم وقال الأهم الآن هو التركيز الدفاعي أمام منتخب قطر.

مباراة قطر وكولومبيا

وتحدث حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري عن المواجهة مؤكدا أنهم سيخوضون لقاء صعب أمام أحد المنتخبات المرشحة بقوة للوصول للأدوار النهائية ولكنهم عليهم الخروج بنتيجة جيدة فهم يدركون أماكن قوة منافسهم.

ومن جانبه أكد بوعلام مدافع قطر أن معنويات زملائه مرتفعة بعد العودة في الدقائق الأخيرة في مباراة باراجواي ولكنهم كانوا يستحقوا الثلاث نقاط في تلك المباراة، يذكر أن بوعلام هو صاحب هدف التعادل في المباراة السابقة