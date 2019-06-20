تعرف على نتيجة مباراة منتخب قطر ومنتخب كولومبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2019...

تنطلق اليوم ثاني مواجهات منتخب قطر في المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، ويلعب المنتخب القطري مع منتخب كولومبيا متصدر المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة الأولى بثنائية نظيفة بينما تعادل المنتخب القطري مع نظيره منتخب باراجواي بثنائية لكل منهما.

تُلعب المباراة على ملعب المورمبي بتعليق يوسف سيف وحسن العيدروس على المباراة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 3 وبي إن سبورت ماكس 4 في تمام الثانية عشرة والنصف منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والواحدة والنصف في أبو ظبي والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة قطر وكولومبيا

قدم منتخب قطر في مباراته الأولى أداءً قوياً مما رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وجعل آمالهم كبيرة في البطولة، وصرح يوسف حسن حارس مرمى قطر أن اللاعبين قدموا مباراة متميزة في مباراة الذهاب وهو ما أسهم في تقليل الضغط عليهم، وأضاف خوخي بوعلام أن منتخب كولومبيا من المنتخبات القوية لذا فإن مباراتهم ليست بالسهلة لكنهم سيبذلون الجهد من أجل الفوز.

الدقيقة 10: هجمة قوية لمنتخب قطر ولكن دفاع كولومبيا يُحولها لخارج الملعب، واستحواذ من كولومبيا على المباراة.

الدقيقة 25: التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين ولكن منتخب كولومبيا الأخطر نسبياً في الشوط الأول من عمر المباراة.

الدقيقة 50: ضربة جزاء على منتخب قطر واعتراضات من اللاعبين والحكم يعود للفار ليُقرر إلغائها لتستمر النتيجة بالتعادل.

الدقيقة 86: المنتخب الكولومبي يتقدم على منتخب قطر بهدف سجله اللاعب زاباتا.

انتهت المباراة بتقدم منتخب كولومبيا على منتخب قطر بهدف نظيف، وبهذا تحتل كولومبيا المركز الأول برصيد 6 نقاط وتضمن التأهل إلى الدور المُقبل.