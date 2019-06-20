بث مباشر الأرجنتين| بث مباشر باراجواي| بث مباشر مباراة الأرجنتين وباراجواي كورة ستار kora star|...

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بث مباشر مباراة الأرجنتين وباراجواي

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الأرجنتين وباراجواي بث مباشر

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وصل الفريقين إلى ملعب اللقاء ودخل منتخب الأرجنتين إلى غرف الملابس الخاصة به وكذلك منتخب باراجواي في انتظار الخروج لعمليات الإحماء.