Ostora EMbr لايف.. مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر كورة ستار yalla messi يلا شوت بث مباشر...

مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر كورة ستار yalla shoot يلا شوت بث مباشر الارجنتين وباراجواي كورة لايف كوبا أمريكا كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر الارجنتين اليوم جودة متعددة، يدخل المنتخب الأرجنتين صباح اليوم في غمار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا امريكا التي تحتضنها البرازيل حاليا حيث مواجهة الباراجواي المهمة للغاية بالنسبة لرفقاء ليونيل ميسي المُطالبون بالفوز ولا شئ غيره لتعويض الخسارة المفاجئة التي حدثت في افتتاحية مبارياتهم أمام كولومبيا بهدفين مقابل لاشئ.

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وبعد نهاية مباراة كولومبيا وقطر يصبح الترتيب المؤقت للمجموعة هو وصول كولومبيا للنقطة السادسة وتصبح متاهلة للدور القادم ويحتل باراجواى المركز الثاني بنقطة متساويا مع قطر اما الأرجنتين في المركز الرابع بدون نقاط

وصول حافة منتخب باراجواي لملعب المباراة تلتها حافة منتخب الأرجنتين واللاعبون جميعا يتوجهون لغرفة خلع الملابس للاستعداد لعملية الاحماء على ارض الملعب