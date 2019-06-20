أحمد شوبير يكشف تفاصيل تحقيق الاعلي للإعلام مع ميدو

رضا علي

قال الإعلامي أحمد شوبير ، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر شاشة "تايم سبورت"، أن أحمد حسام ميدو نفى التهم التي وُجهت اليه، إضافةً إلى تقديمه بلاغًا رسميًا إلى مباحث الإنترنت، مؤكدًا أنه لا يمتلك أي حسابات شخصية على "فيسبوك".

وتابع المدير الفني لنادي مصر المقاصة: "ميدو أكد أن المسئول عن تلك الصفحة هو شخص مقيم بدولة خليجية".