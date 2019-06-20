كوبا أمريكا ... بث مباشر قطر وكولومبيا

رضا علي

يلتقي منتخب قطر مع كولومبيا على أرضية ملعب مورومبي في ساو باولو البرازيلية في ثاني مباراة له ضمن فعاليات "كوبا أميركا" بدعوة من اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية.

قطر

سعد الشيب، وبيدرو ميجل، وبوعلام خوخي، وطارق سلمان، بالإضافة إلى بسام الراوي وعبد الحكيم حسن وعاصم ماديبو وعبد العزيز محمد، وكذا حسن الهيدوس وأكرم عفيف والمعز علي.

كولومبيا

ديفيد أوسبينا، وستيفان ميدينا، ودافينسون سانشيز، بالإضافة إلى وياري مينا، ويليام تيسو، وكذا ويلمار باريوس وماتيوس أوريبي، إضافة إلى خوان جييرمو كوادرادو، وجيمس رودريجيز ورادميل فالكاو، وروجر مارتينيز ودوفان زاباتا.