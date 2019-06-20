أبو ريدة: مباريات الدوري ستقام على ملاعب أمم إفريقيا الستة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباريات الدوري المصري الممتاز ستقام أغلبها على ملاعب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفي تصريحات لقناة "تايم سبورت" قال هاني أبو ريدة:"سنركز على إقامة مباريات الدوري في الملاعب الستة الأساسية لبطولة كأس الأمم الإفريقية".

وتقام مباريات أمم إفريقيا على ستة ملاعب هي (استاد القاهرة، استاد السويس الجديد، واستاد الإسماعيلية، واستاد الإسكندرية، واستاد السلام، واستاد الدفاع الجوي).

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أما ملاعب برج العرب وبورسعيد والكلية الحربية والمقاولون العرب وبتروسبورت، وغيرها من الملاعب التي تستضيف المباريات بصفة دورية خرجت من خريطة أمم إفريقيا.

وأضاف أبو ريدة:"حتى الملاعب الفرعية التي تتدرب عليها المنتخبات أصبحت جاهزة ومهيئة تماماً، نجحنا في توفير 24 ملعب تدريب لكل منتخب، بخلاف الملاعب الستة الأساسية للمباريات".

وأنهى أبو ريدة تصريحاته قائلاً:"الملاعب الأساسية لبطولة أمم إفريقية تطورت بصورة حضارية كبيرة، وأيضاً ملاعب التدريب مثل استاد السكة الحديد الذي أصبح يتميز بغرفة ملابس على أحدث طراز".