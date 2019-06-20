فضل: غلق أبواب استاد القاهرة في السادسة بافتتاح كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إن حفل الافتتاح سيبدأ عند الثامنة مساء يوم الجمعة وسيستمر لمدة 14 دقيقة.
ويستضيف المنتخب المصري نظيره زيمبابوي في العاشرة مساء يوم الجمعة في ملعب استاد القاهرة بافتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا.
وأضاف فضل ـ في مداخلة أُجريت معه بالنيل للرياضة ـ مساء اليوم الأربعاء:"في تمام السادسة ستُغلق أبواب الملعب وأتمنى أن يتواجد الجميع قبل الخامسة والنصف"، مشيرًا إلى أن الاستعداد لحفل الافتتاح سيبدأ في السابعة والنصف من مساء اليوم ذاته بوضع السجاد وباقي التحضيرات.
وأتم مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حديثه بالإشارة إلى أن المدرجات سيتواجد بها منقطة تجارية وإعلانية، مضيفًا:"على سبيل المثال ستكون في الثالثة شمال مسابقات للرعاة وأماكن للأكل وحمامات نظيفة وغيرها لمساعدة المشجع ونتمنى يكون سلوك المشجع المحافظة على مكانه".
يُذكر أن مصر تستضيف البطولة للمرة الخامسة في تاريخها؛ حيث ستنطلق يوم 21 يوينو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى.
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