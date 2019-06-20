مباراة قطر وكولومبيا اليوم الخميس في بطولة كوبا امريكا

يواجه منتخب كولومبيا المنتخب القطري مساء اليوم في بطولة كوبا امريكا المقامة في البرازيل 2019، بالجولة الثانية من دور المجموعات ب،
ووتنقل المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة.
ويدخل منتخب كولومبيا اللقاء بصفوف كاملة بدون غيابات عن الفريق وستكون كافة الأوراق جاهزة لخوض
يستهدف منتخب كولومبيا تحقيق الفوز اليوم على قطر، وتحقيق الثلاثة نقاط أملا في التأهل متصدراً للمجموعة.
لعب منتخب قطر اولى مبارياته في بطولة كوبا امريكا 2019 مقابل منتخب الباراجواي والتي انتهت بالتعادل الايجابي بين قطر وباراجواي ،بعد ان كان المنتخب القطري متخلفا بنتيجة 2 مقابل لا شيئ لصالح المنتخب الباراجواياني، وحصد منتخب قطر النقطة الاولى في رصيده واحتل المرتبة الثانية بعد منتخب كولومبيا والذي سيواجه المنتخب القطري في مباراة حاسمة وهو يحتل صدارة هذه المجموعة.
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