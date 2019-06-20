بالصور.. وصول النجم الكاميرون صامويل إيتو علي رحلة مصر للطيران

وصل إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، النجم الكاميرون العالمي صامويل إيتو، علي رحلة مصر للطيران، القادمة من رحلة مصر للطيران، القادمة من برشلونة ، للمشاركةفي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 والمقامة فى مصر، كونه أحد أساطير الكرة الإفريقية.

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