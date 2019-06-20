اونلاين | مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر (Messi Live) يلا شوت بلس argentina vs paraguay جول ميسي رابط مباشر

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تقام في الساعات الأولى من فجر الخميس مباراة الارجنتين ضد باراجواي والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا التي تستضييفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

ويمكن متابعة مباراة الارجنتين ضد باراجواي والتي تمثل عنق الزجاجة بالنسبة لرفقاء ليونيل ميسي عبر روابط البث المباشر المختلفة مثل كورة ستار Kora Star كورة أونلاين Kora Online بالإضافة إلى يلا شوت Yalla Shoot.

كما يتيح موقع الخليج 365 الرياضي لرواده متابعه مباراة الارجنتين ضد باراجواي عبر روابط بث بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD جودة عالية بدون تقطيع حيث يسعى البولجا ميسي إلى قيادة منتخب بلاده للفوز من أجل العبور للدور المقبل.

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وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر في مباراته الإفتتاحية ضد المنتخب الكولومبي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي وقف فيها أجويرو عاجزاً عن مساعدة زميله ليونيل ميسي من أجل تحقيق الفوز الأول في المجموعة وإقتناص ثلاثة نقاط هامة.

في المقابل فإن المنتخب الباراجوياني كان قد فرط في فوز بالمتناول حينما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين مع المنتخب العربي القطري وهو الذي تقدم بثنائية نظيفة لم يقدر على الحفاظ بتقدمه حتى النهاية ليحصد نقطة وضعته في المركز الثاني.