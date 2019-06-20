اونلاين | يلا شوت العارضة plus: بث مباشر مباراة الارجنتين وباراجواي الاسطورة لايف livehd7 كورة ستار yalla TV يلا بث حي

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يلا شوت مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 كورة أون لاين، وستقام المباراة يوم الخميس في الثانية والنصف صباحاً تابع لايف في البطولة التي تستضيف نسختها الحالية البرازيل، والتي تعد من كبار الدول في كرة القدم على مستوى العالم كورة أون تابع المباراة عبر اليوتيوب كاملة يلا لايف، كورة أون لاين، بي إن سبورت الرياضية، تابع كورة ستار، مشاهدة المباراة بدون تقطيع يلا تابع، كورة لايف.

مشاهدة البث المباشرة للمباراة، حيث حقق منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني رقما سلبيا في تلك النسخة من بطولة كوبا أمريكا يلا شوت يلا لايف وذلك بعد الخسارة من منتخب كولومبيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء كورة أون لاين، وتعد ‏هذة هي المرة الأولى التي يخسر بها المنتخب الأرجنتيني في مباراته الإفتتاحيه ببطولة كوبا أمريكا منذ عام 1979 أمام بوليڤيا يلا لايف.

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كورة ستار منتخب الأرجنتين قد فشل في تحقيق لقب كوبا أمريكا منذ عام 1993، وخسر اللقب في الدور النهائي بآخر نسختين من البطولة كورة أون لاين، يلا لايف يلا شوت وعبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن حزنه الشديد بعد الخسارة من منتخب كولومبيا kora online في المباراة الافتتاحية لهم في بطولة كوبا أمريكا 2019 وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب بين سبورتس الرياضية المباراة كورة أون لاين على الرغم من النتيجة، كانت هناك أشياء جيدة في المباراة، يلا لايف وعلينا الاستفادة من تلك الهزيمة، وتابع كورة أون لاين إستقبلنا الهدف الأول عندما كنا الافضل في اللقاء، وسمحت لنا اكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم يحدث ذلك تابع لايف، يلا شوت.

كورة لايف وسوف يدخل الفريقين بالتشكيلة الأساسية والمتوقعة كالتالي لمنتخب الأرجنتين :-أرماني ، سارافيا، بيزيلا، أوتاميندي، تاليافيجكو، لو سيلسو، بيريرا، باريديس، رودريجو دي بول، ميسي، لوتارو مارتينيز) مشاهدة يلا شوت عبر اليوتيوب المباراة كاملة Kora Live beIN sport، بينما سيدخل منتخب الباراجواي بالتشكيل يلا لايف :- فرنانديز ، فالديز، جوميز، ألونسو، أرزامينديا، سانشيز، روخاس، ألميرون، بيريز، كاردوزو، سيليسيو دومينجيز، كورة أون لاين Yala shoot.

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