اونلاين | يلا شوت حصري (0-0) livehd7 التعادل مستمر .. نتيجة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019 في بطولة كو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري (0-0) livehd7 التعادل مستمر .. نتيجة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019 في بطولة كو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم الان عبر موقع “أحداث اليوم” تغطية مباشرة لنتيجة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر اليوم الاربعاء الموافق 19 يونيو 2019، اللقاء الذي يلعب في بطولة كوبا أمريكا، حيث يدخل المنتخب الكولومبي هذة المباراة وهو يبحث عن تحقيق الفوز الثاني علي التوالي، وذلك بعدما انتصر علي منتخب الارجنتين، علي الجانب الاخر المنتخب العنابي يبحث عن الفوز الاول له في تلك البطولة الصعبة نسبيا، والمنافسة علي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة وذلك بعد الاداء الباهر الذي ظهر به الفريق.

المنتخب القطري في صراع صعب نسبيا، وذلك بعدما يدخل اللقاء وهو صاحب نقطة وحيدة، بعد التعادل امام باراجواي في أرضية ملعب ماراكانا، وذلك بعدما كان متأخر بهدفين في الشوط الاول، تمكن في العوده من جديد في الشوط الثاني واستطاع خطف هدفين وخطف نقطة واحدة، حيث سجل اهداف المنتخب القطري كل من المعز علي عبد الله في الدقيقة 68، وأيضا بوعلام خوخي في الدقيقة 77 من اللقاء.

قطر وكولومبيا

تنطلق بداية الشوط الاول من مباراة قطر وكولومبيا اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019 وذلك في تمام الساعة 23.30 بتوقيت القاهرة الساعة 00.30 بتوقيت السعودية الساعة 22.30 بتوقيت المغرب الساعة 22.30 بتوقيت الجزائر وتونسالساعة 21.30 بتوقيت غرينتش العالمي الساعة 00.30 بتوقيت العراق الساعة 00.30 بتوقيت سوريا.

Advertisements

بينما تؤكد لنا قنوات bein sports max 3 وأيضا قناة بي ان سبورتس bein sports max 4 علي انها الوحيدة التي لها الحق في نقل احداث مباراة قطر وكولومبيا اليوم، لحظة بلحظة كما يمكنك متابعة اللقاء عبر موقع “أحداث اليوم”، وذلك لان هذة المباراة تعتبر من اقوي واهم المباريات التي تقام الليلة، في بطولة كوبا أمريكا 2019.

مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر )(*Football TV*)( لقاء قطر وكولومبيا بث مباشر اليوم 19 / 06 / 2019 , يلا شوت الجديد جول العرب لايف مشاهدة ماتش قطر ضد كولومبيا

وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي: "أوسبينا، ستفيان ميدينا، ياري مينا، دافينسون سانشيز، تيسيلو، كوادرادو، ويلمار، أوريبي، رودريجيز، زاباتا، مارتينيز".

أما تشكيل قطر جاءت كالآتي: "سعد الشيب، بسام الراوي، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، بوعلام، حسن الهيدوس، عاصم ماديبو، عبد العزيز حاتم، طارق سلمان، أكرم عفيف، المعز علي".

ويتصدر المنتخب الكولومبي، جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط بعد فوزه (2-0) على الأرجنتين، أما منتخب قطر يأتي ثالثًا برصيد نقطة واحدة من تعادله (2-2) مع باراجواي.