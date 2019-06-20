اونلاين | yalla shoot | مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر كوبا امريكا 2019

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وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي: "أوسبينا، ستفيان ميدينا، ياري مينا، دافينسون سانشيز، تيسيلو، كوادرادو، ويلمار، أوريبي، رودريجيز، زاباتا، مارتينيز".

أما تشكيل قطر جاءت كالآتي: "سعد الشيب، بسام الراوي، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، بوعلام، حسن الهيدوس، عاصم ماديبو، عبد العزيز حاتم، طارق سلمان، أكرم عفيف، المعز علي".

ويتصدر المنتخب الكولومبي، جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط بعد فوزه (2-0) على الأرجنتين، أما منتخب قطر يأتي ثالثًا برصيد نقطة واحدة من تعادله (2-2) مع باراجواي.

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