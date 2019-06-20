اونلاين | مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا يلا شوت بث مباشر Colombia vs Qatar Online كوره لايف قطر كوبا أميركا البث المباشر

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مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر اليوم الاربعاء الموافق 19 - 6 - 2019 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا بالبرازيل، يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية، بث مباشر مباراة قطر اليوم في بطولة كوبا امريكا 2019 Copa Qatar.

كورة لايف مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر 2019

حقق المنتخب القطري نتيجة خارج التوقعات في مباراته الأولي، حيث تمكن من التعادل أمام منتخب باراجواي بهدفين لكل فريق، بعدما كان المنتخب العنابي متأخرًا بهدفين نظيفين إلا أنه استطاع أن يتعادل بهدفين متتاليين عبر المعز علي وخورخي بوعلام، وقدمت قطر مباراة رائعة أمام المنتخب الباراجواني.

موعد مباراة قطر ضد كولومبيا اليوم 19 - 6 - 2019 yalla shoot

تنطلق مباراة كولومبيا وقطر في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على عدة قنوات أبرزها شبكة قنوات beIN SPORTS HD MAX، التي تملك الحقوق الحصرية لنقل البطولة في الشرق الأوسط، وتنقل بين سبورت بطولة كوبا امريكا على قناتي bein sports max 3 و bein sports max 4.

كورة لايف HD TV مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا في بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم

سيكون عشاق كرة القدم على موعد قوي ومثير عندما يلتقي منتخب قطر بقيادة المعز علي مع منتخب كولومبيا بقيادة خاميس رودريجيز، ويسعي كلا المنتخبين للفوز من أجل وضع التأهل للدور الثاني، ويلعب في نفس المجموعة منتخبي الأرجنتين وباراجواي حيث يلعبان بعد مباراة كولومبيا وقطر في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر الخميس على قناة بين سبورت ماكس الثالثة والرابعة إتش دي HD.

تشكيل قطر وكولومبيا - شاهد مباراة كولومبيا ضد قطر في كوبا أمريكا 20 - 6 -2019

تشكيلة قطر ضد كولومبيا

حراسة المرمى : سعد الشيب

خط الدفاع : عبد الكريم حسن - طارق سلمان - هشام الراوي - رورو

خط الوسط : كريم بوضياف - عاصم ماديبو - بوعلام خوخي

خط الهجوم : أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس

- تشكيل كولومبيا أمام قطر

حراسة المرمى : دافيد أوسبينا

خط الدفاع : ستيفان ميدينا - ياري مينا - دافينسون سانشيز - ويليام تيسيو

خط الوسط : ماتيوس أوريبي - جوستافو كويلار - خوان كوادرادو

خط الهجوم : خميس رودريجيز - راداميل فالكاو - لويس مورييل

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مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر اليوم الاربعاء الموافق 19 - 6 - 2019 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا بالبرازيل، يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية، بث مباشر مباراة قطر اليوم في بطولة كوبا امريكا 2019 Copa Qatar.

كورة لايف مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر 2019

حقق المنتخب القطري نتيجة خارج التوقعات في مباراته الأولي، حيث تمكن من التعادل أمام منتخب باراجواي بهدفين لكل فريق، بعدما كان المنتخب العنابي متأخرًا بهدفين نظيفين إلا أنه استطاع أن يتعادل بهدفين متتاليين عبر المعز علي وخورخي بوعلام، وقدمت قطر مباراة رائعة أمام المنتخب الباراجواني.

موعد مباراة قطر ضد كولومبيا اليوم 19 - 6 - 2019 yalla shoot

تنطلق مباراة كولومبيا وقطر في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على عدة قنوات أبرزها شبكة قنوات beIN SPORTS HD MAX، التي تملك الحقوق الحصرية لنقل البطولة في الشرق الأوسط، وتنقل بين سبورت بطولة كوبا امريكا على قناتي bein sports max 3 و bein sports max 4.

كورة لايف HD TV مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا في بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم

سيكون عشاق كرة القدم على موعد قوي ومثير عندما يلتقي منتخب قطر بقيادة المعز علي مع منتخب كولومبيا بقيادة خاميس رودريجيز، ويسعي كلا المنتخبين للفوز من أجل وضع التأهل للدور الثاني، ويلعب في نفس المجموعة منتخبي الأرجنتين وباراجواي حيث يلعبان بعد مباراة كولومبيا وقطر في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر الخميس على قناة بين سبورت ماكس الثالثة والرابعة إتش دي HD.

تشكيل قطر وكولومبيا - شاهد مباراة كولومبيا ضد قطر في كوبا أمريكا 20 - 6 -2019

تشكيلة قطر ضد كولومبيا

حراسة المرمى : سعد الشيب

خط الدفاع : عبد الكريم حسن - طارق سلمان - هشام الراوي - رورو

خط الوسط : كريم بوضياف - عاصم ماديبو - بوعلام خوخي

خط الهجوم : أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس

- تشكيل كولومبيا أمام قطر

حراسة المرمى : دافيد أوسبينا

خط الدفاع : ستيفان ميدينا - ياري مينا - دافينسون سانشيز - ويليام تيسيو

خط الوسط : ماتيوس أوريبي - جوستافو كويلار - خوان كوادرادو

خط الهجوم : خميس رودريجيز - راداميل فالكاو - لويس مورييل

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