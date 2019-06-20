اونلاين | kOrA liVe HD مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر YOUTUBE رابط مباراة qatar شاهدها بدون تقطيع جوة عالية tODAy قطر الآن

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يواجه منتخب كولومبيا نظيره منتخب قطر مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا امريكا المقامة في البرازيل 2019، بث مباشر مباراة كولومبيا وقطر مشاهدة بدون تقطيع عبر موقع الخليج 365 الرياضي رابط مباشر أونلاين.

القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا ضد قطر في كوبا امريكا:

القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX 3 HD وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، كورة لايف مشاهدة مباراة كولومبيا وقطر بث مباشر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019.

بث الاسطورة مشاهدة مباراة كولومبيا وقطر مباشر اليوم:

يدخل منتخب كولومبيا اللقاء بصفوف كاملة فلا توجد أي غيابات عن الفريق وستكون كافة الأوراق جاهزة لخوض اللقاء أمام العنبي، أما منتخب قطر سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التعادل في اللقاء الأول مع منتخب باراجوي 2-2.

يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا:

يستهدف منتخب كولومبيا تحقيق الفوز اليوم على قطر وتحقيق الثلاثة نقاط أملا في التأهل متصدراً للمجموعة، رابط يلا شوت مشاهدة مباراة كولومبيا ضد قطر مساء اليوم بث مباشر كورة اون لاين، في قمة نارية ينتظرها عشاق الكرة العالمية ببطولة كوبا أمريكا.

تشكيلة منتخب كولومبيا المتوقعة:

دافيد أوسبينا

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ستيفان ميدينا - ياري مينا - دافينسون سانشيز - ويليام تيسيو

ماتيوس أوريبي - جوستافو كويلار - خوان كوادرادو

خميس رودريجيز - راداميل فالكاو - لويس مورييل

تشكيلة منتخب قطر المتوقعة:

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - هشام الراوي - رورو

كريم بوضياف - عاصم ماديبو - بوعلام خوخي

أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس

كول كورة مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا تابع لايف اليوم:

مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر اليوم الاربعاء في كوبا امريكا كورة لايف، يأمل المنتخب القطري في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم ومواصلة العروض القوية في البطولة القارية المقامة في البرازيل.