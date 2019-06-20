اونلاين | بث مباشر مباراة قطر وكومبيا اليوم 19 / 6 / 2019 كوبا أمريكا copa america | بث حي | كورة لايف | YALLA SHOOT | كورة ستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة قطر وكومبيا اليوم 19 / 6 / 2019 كوبا أمريكا copa america | بث حي | كورة لايف | YALLA SHOOT | كورة ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب قطر ثاني مبارياته في بطولة كوبا أمريكا 2019 بمواجهة من العيار أمام منتخب كولومبيا مساء اليوم في الجولة الثانية من البطولة، يلا شوت مشاهدة مباراة كولومبيا وقطر بث مباشر 19-6-2019 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة كولومبيا وقطر في الجولة الثانية ببطولة كوبا أمريكا:

كورة لايف مشاهدة مباراة كولومبيا وقطر بث مباشر في تمام الساعة الحادية عشر والنصف على قناة بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري والمباشر للبطولة.

يدخل منتخب كولومبيا اللقاء متصدراً للمجموعة برصيد 3 نقاط بعدما حقق الانتصار في الجولة الأولي على منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، فيما يأتي في المركز الثاني منتخب باراجواي وقطر بعد تعادلهما 2-2 في المباراة الماضية ويتذيل الترتيب منتخب الأرجنتين بدون نقاط.

كورة ستار مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا اليوم:

تشهد مبارة قطر وكولومبيا متابعة خاصة من الجماهير نظراً لقوة اللقاء، فالمنتخب القطري صاحب الأداء القوي والحاصل على بطولة كأس آسيا الماضية لن يكون خصماً سهلاً اليوم أمام كولومبيا المنتخب العنيد والذي أسقط الأرجنتين في هزيمة ثقيلة بالمباراة الأولي.

تشكيل منتخب كولومبيا المتوقع

حراسة المرمي: دافيد أوسبينا

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خط الدفاع: ستيفان ميدينا - ياري مينا - دافينسون سانشيز - ويليام تيسيو

خط الوسط: - ماتيوس أوريبي - جوستافو كويلار - خوان كوادرادو – جيمس رودريجيز

خط الهجوم: راداميل فالكاو - لويس مورييل.

تشكيل منتخب قطر المتوقع:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: عبد الكريم حسن - طارق سلمان - هشام الراوي – رورو

خط الوسط: كريم بوضياف - عاصم ماديبو - بوعلام خوخي - أكرم عفيف

خط الهجوم: المعز علي - حسن الهيدوس.

ويصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائى من منافسات البطولة بجانب أحسن منتخبين تمكنا من احتلال المركز الثالث.