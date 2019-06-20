رياضة | رسمياً .. نجوم المستقبل يتعاقد مع لاعب المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. نجوم المستقبل يتعاقد مع لاعب المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم المستقبل العائد حديثاً لدوري القسم الثاني على توقيع اللاعب إسلام صلاح "سولاري" لاعب فريق المنصورة السابق لدعم صفوفة استعداداً للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع للنجوم في حضور رمضان السيد المدير الفني، وشادي الطويلة نائب رئيس نادي النجوم، بجانب تواجد وكيل اللاعب.