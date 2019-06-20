رياضة | سمير كمونه: مباراتي تنزانيا وغينيا بروفة قوية وكنت اتمني تواجد هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير كمونه: مباراتي تنزانيا وغينيا بروفة قوية وكنت اتمني تواجد هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سمير كمونه المدير الفني للمنيا ولاعب منتخب مصر الأسبق بأن منتخب مصر قدم أداء متميز في المبارتان الوديتان السابقتان أمام تنزانيا وغينيا استعداداً لكأس الأمم الإفريقية.

وأشار كمونة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" إلى أن قائمه منتخب مصر قويه لكنة كان يتمني تواجد عبدالله جمعه لاعب الزمالك الي جانب رمضان صبحي أو محمود كهربا في هذه القائمة لما لهما من لمسات فنيه تضيف للمنتخب .

وتابع مدافع الأهلي الأسبق بأن مجموعه منتخب مصر في المتناول موضحا في حديثه بأنه يستطيع الصعود الي الدور الثاني بسهوله نظرا لقيمه وتاريخ منتخب مصر بين هذه الفرق، مشيداً بالتجارب الودية الأخيرة، التي كانت بروفة قوية لتجربة اللاعبين وإكتساب الثقة للمهاجمين.

وإختتم كمونه حديثه بانه يتوقع أن تكون تلك البطوله بطوله قوية للغاية لما بها من منتخابات تضم أبرز نجوم الأندية الأوربية، مشيرا إلى أنة يري بأن المغرب أو السنغال سيكون أحدهما الحصان الاسود لهذه البطولة.