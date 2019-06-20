رياضة | دكرنس يتعاقد مع شقيق لاعب الأهلى لثلاث مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يتعاقد مع شقيق لاعب الأهلى لثلاث مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادى دكرنس الصاعد حديثاً للممتاز "ب" بالحصول على توقيع اللاعب شمس محارب لاعب سيدى سالم السابق، وشقيق لاعب الأهلى إسلام محارب لثلاث مواسم قادمة.

وبدأ شمس صاحب الـ٢٢ عاما مشواره مع الكره بناشئين بالجونة والمقاولون العرب ثم لعب في أندية سيدى سالم وألعاب دمنهور ويجيد اللعب فى وسط الملعب ومركز صانع الألعاب، ويعد من أبناء محافظة كفر الشيخ.

وكان دكرنس قد أعلن فى وقت سابق عن ستة صفقات جديدة إستعدادا للموسم المقبل بدورى القسم الثانى عقب تأهل الفريق والعودة بعد غياب لموسمين عقب هبوطه.