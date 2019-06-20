رياضة | سمير عثمان يفجر مفاجأة عن مباريات الدوري ونهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير عثمان يفجر مفاجأة عن مباريات الدوري ونهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر سمير عثمان الحكم السابق مفاجأة بشأن استكمال باقي مباريات الدوري وإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.



وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"على الرغم من اعتماد تعديلات الفيفا وتطبيقها في الوقت الحالي إلا أن باقي مباريات الدوري وإعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام بعد أمم أفريقيا سيتم تطبيق القوانين القديمة عليها وليست الحديثة".



واختتم سمير عثمان تصريحاته قائلاً :"فيكتور جوميز يقترب من قيادة المباراة الافتتاحية في أمم أفريقيا بين مصر وزيمبابوي".