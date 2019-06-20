رياضة | الشناوي : أتمنى الوصول لنصف إنجازات الحضري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي : أتمنى الوصول لنصف إنجازات الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني عن أمله في الوصول لنصف إنجازات عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق.



وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"أي لاعب متواجد لتمثيل المنتخب وهذا شرف لنا وهناك منافسة شريفة بيني وبين أحمد الشناوي ومحمود جنش على حراسة المرمى".



وأضاف :"سعدت بمشاركة الحضري أمام السعودية في مونديال روسيا ومشاركته تحفيز كبير لنا وأتمنى الوصول لنصف إنجازاته".



واختتم الشناوي تصريحاته قائلاً :"أتمنى دعم الجمهور لنا في البطولة ونحن لا نساوي شيئا بدونهم ونسعى لإحراز البطولة".