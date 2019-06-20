رياضة | الوحدة يوجه ضربة موجعة لإتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة يوجه ضربة موجعة لإتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي تنتظر التعاقد مع الجزائري مصطفى زغبة وذلك بعد أن إنتهى عقده مع فريقه.
وأنهى زغبة تعاقده مع الفريق السعودي ومن المنتتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد نهاية الجمعية العمومية للفريق المقرر لها يوم السبت المقبل والتي سيتم من خلالها تنصيب سلطان أزهر كرئيس للنادي.
ودخل الوحدة في مفاوضات جادة مع أفضل حارس في الجزائر 2018 تمهيداً لضمه في الوقت الذي كان فيه زغبة هدفاً لإتحاد جدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.
وجاءت تحركات الوحدة من أجل كسب خدمات الحارس المميز بعد أن أنهى الفريق المكي إرتباطه بمحمد عواد ونهاية فترة إعارته.