رياضة | الوحدة يوجه ضربة موجعة لإتحاد جدة

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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي تنتظر التعاقد مع الجزائري مصطفى زغبة وذلك بعد أن إنتهى عقده مع فريقه.

وأنهى زغبة تعاقده مع الفريق السعودي ومن المنتتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد نهاية الجمعية العمومية للفريق المقرر لها يوم السبت المقبل والتي سيتم من خلالها تنصيب سلطان أزهر كرئيس للنادي.