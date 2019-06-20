رياضة | مروان يعلق على الانتقادات الموجهة له ويوجه رسال للجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان يعلق على الانتقادات الموجهة له ويوجه رسال للجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مروان محسن نجم المنتخب الوطني بأنه لا يلتفت للانتقادات التي توجه له ويركز في الملعب.



وقال محسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"كل واحد له رأي شخصي والمدرب يتابعني باستمرار والرأي الأخير له واركز في الملعب حتى مع النادي".



واختتم محسن تصريحاته قائلاً :"سعيد باللعب للمنتخب وسط جمهورنا وهذا سيجعلني أعطي كل ما عندي واطالبهم بمساندتنا من أجل التتويج بالبطولة".