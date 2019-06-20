رياضة | تريزيجيه يعلق على إهماله إعلامياً ويوجه رسالة للجمهور المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يعلق على إهماله إعلامياً ويوجه رسالة للجمهور المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني بأنه ليس حزين بعدم اهتمام وسائل الإعلام به على الرغم من تألقه مع فريقه قاسم باشا التركي الموسم الماضي.



وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"عدم اهتمام الإعلام بي على الرغم من تألقي الموسم الماضي يعطيني دفعة لتقديم المزيد والأفضل".



واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلاً :"سعيد بتنظيم البطولة في مصر وسط أهلي وجمهوري وأطالبهم بمساندتنا لأنه يجب أن نفوز بتلك البطولة".