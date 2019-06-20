رياضة | السعيد : أتمنى تكوين ثنائي جيد مع صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعيد : أتمنى تكوين ثنائي جيد مع صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عبد الله السعيد نجم المنتخب الوطني عن أمله بأن يكون ثنائي جيد مع زميله في المنتخب محمد صلاح في بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري.



وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"أتمنى تكوين ثنائي جيد مع محمد صلاح وهو صديقي وهنأني على عودتي للمنتخب وعنصر مهم جدا للمنتخب ودائماً يجد الحلول له أثناء المباريات".



واختتم السعيد تصريحاته قائلاً :"أطالب الجماهير بمساندتنا في البطولة التي أتمنى تحقيقها".