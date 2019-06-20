رياضة | تطور جديد حول نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد حول نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية في فريق نادي الترجي التونسي مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد عدم وجود ما يثبت غياب تقنية الفيديو في الخطاب الذي تلقاه النادي من الاتحاد الافريقي بشأن إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها التويتي ولكالة الأنباء الألمانية أكد أن الخطاب الذي أرسله الكاف للترجي بشأن الأسباب التي أدت إلى إعادة المباراة جاءت بسبب عدم توفر الشروط الأمنية الخاصة بإستكمالها والتي حالت دون أن تلعب باقي دقائقها.

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