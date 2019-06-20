رياضة | مدربون × كان 2019 (24).. نيونجيكو "المغمور" يحلم بتحقيق "مفاجأة" مع منتخب بوروندي في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (24).. نيونجيكو "المغمور" يحلم بتحقيق "مفاجأة" مع منتخب بوروندي في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة الرابعة والعشرين والأخيرة من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب الوطني "أوليفيه نيونجيكو" المدير الفني لمنتخب بوروندي والذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه.

- من هو "نيونجيكو" مدرب بوروندي؟

أوليفير نيونجيكو من مواليد 10 أكتوبر لعام 1970 يبلغ عمره (48 عامًا)، كان لاعب كرة قدم بوروندي، بعد اعتزاله اتجه للتدريب، وبدأ مسيرته التدريبية الحقيقية عام 2008، لكنه لا يمتلك سيرة ذاتية قوية مقارنة بباقي مدربي بطولة أمم إفريقيا 2019.

تولي "نيونجيكو" تدريب بعض الأندية البوروندية أبرزها فريق ليديا ليديك وحقق معه نتائج جيدة، قبل أن يتجه إلي السويد لكنه لم يستمر طويلًا حيث عاد مجددًا لبلاده عام 2010، وتولي تدريب فريق فلامبو دو ليست البوروندي ونجح في التتويج معه بلقب الدوري المحلي موسم 2012/2013 للمرة الأولي في تاريخ النادي، ليسجل "نيونجيكو" أحد أبرز انجازاته التدريبية.

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عمل نيونجيكو مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني لمنتخب بوروندي مع المدرب السابق الجزائري حسين آيت عبد المالك بين عامي 2015، و 2016، ثم تم تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب بوروندي بشكل رسمي، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة "سيكافا" عام 2017 وخرج من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام كينيا 1-0.

بينما فشل في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للمحليين عام 2018.

كان نيونجيكو على موعد مع أهم انجاز في مسيرته التدريبية وفي تاريخ منتخب بوروندي على الإطلاق، بعدما قاد منتخب "السنونو" للتأهل لبطولة أمم إفريقيا 2019 لأول مرة في تاريخه.

- أرقامه مع منتخب بوروندي:

قاد "نيونجيكو" منتخب بوروندي في 6 مباريات خلال تصفيات بطولة امم إفريقيا 2019، فاز في مباراتين، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف، وحصد 7 نقاط احتل بها المركز الثاني في مجموعته خلف منتخب السنغال.

يلعب منتخب بوروندي في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، مع منتخبات نيجيريا ومدغشقر وغينيا، ويستهل مشواره في البطولة القارية يوم 22 يونيو الجاري بمواجهة المنتخب النيجيري.