رياضة | مدرب الزمالك السابق يقترب من قيادة الشباب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق يقترب من قيادة الشباب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أقتراب السويسري كريستيان جروس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي خلفًا للروماني سوموديكا.

وأشارت التقارير إلى أن جروس أصبح قريبًا من تدريب الفريق، خلال الموسم المقبل، في ظل رغبة الفريق في المنافسة على البطولات مرة أخرى.

وخاض جروس تجربة في الدوري المصري بتدريب نادي الزمالك، وقاده للتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، ولكن رحل عن صفوف الفريق بسبب نتائجه السلبية في الدوري وكان أخرها أمام الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويذكر أن جروس كانت له تجربة ناجحة مع نادي أهلي جدة السعودي، حيث قاده للعوده لمنصات التتويج في ولايته الأولى بحصد لقب الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد، رغم المنافسة الشرسة من الهلال السعودي، ولكن في ولايته الثانية قبل الانضمام بالزمالك لم يتوج خلالها بأي القاب.