رياضة | نجم ريال مدريد شرط باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد شرط باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي باريس سان جيرمان على استعداد لتخفيض مطالبهم المادية في صفقة إنضمام نيمار إلى الملكي إذا تضمنت كاسيميرو الذي يعتبر هدفا رئيسيا لتدعيم صفوف الفريق الفرنسي.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قد يوافق على طلب باريس سان جيرمان إذا نجح في ضم النجم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي فإنه في تلك الحالة سيكون كاسيميرو فائض عن الحاجة في الملكي.



يذكر أن نيمار يعتبر هدفا رئيسيا لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي حاول أكثر من مرة التعاقد معه حتى قبل انضمامه إلى برشلونة عام 2013 من سانتوس البرازيلي.