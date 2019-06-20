الامارات | «الفار» يلغي 3 أهداف للبرازيل أمام فنزويلا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» يلغي 3 أهداف للبرازيل أمام فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض منتخب فنزويلا التعادل السلبي على نظيره البرازيلي المضيف أول من أمس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكوبا أميركا 2019، والتي شهدت فوز البيرو على بوليفيا 3-1.

وكانت الفرصة قائمة أمام المنتخب البرازيلي، الساعي الى تعويض خيبة سقوطه المدوي على أرضه في مونديال 2014 حين خسر في نصف النهائي أمام ألمانيا 1-7، لحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي بعد أن فاز في الجولة الأولى على بوليفيا 3-صفر.

لكن حكم المباراة التشيلي خوليو باسكونان وتقنية الفيديو «الفار» كانا نجمي اللقاء بامتياز بعد أن تدخلا لإلغاء ثلاثة أهداف للمنتخب المضيف الذي غادر الملعب في سالفادور دي باهيا وسط صافرات الاستهجان من جمهوره.

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ورغم هذا التعثر، لايزال المنتخب البرازيلي الذي أقصي من الدور الأول في النسخة المئوية عام 2016 في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن البيرو التي أجبرت أيضاً على التعادل السلبي مع فنزويلا في الجولة الأولى، لكنها عوضت أول من أمس بعدما حولت تخلفها أمام بوليفيا بهدف لمارسيلو مورينو (28 من ركلة جزاء)، الى فوز 3-1 بفضل باولو غيريرو (45) وجيفرسون فارفان (55) وإديسون فلوريس (6+90).

وضمنت البرازيل والبيرو إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث على أقل تقدير، علماً أنه يتأهل الى ربع النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث، وأفضل منتخبين في المركز الثالث.

وستكون الجولة الأخيرة المقررة السبت المقبل حاسمة لتحديد بطل المجموعة، إذ تتواجه البرازيل مع البيرو، فيما تلعب فنزويلا مع بوليفيا في مباراة مهمة جداً للمنتخبين الطامحين للحصول على المركز الثالث وفرصة العبور الى ربع النهائي أيضاً.