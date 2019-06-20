الامارات | تعديلات على برنامج المباريات الودية للوحدة في هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات على برنامج المباريات الودية للوحدة في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المشرف العام على فريق الكرة بنادي الوحدة عبدالسلام جمعة، أن المدير الفني للفريق الهولندي موريس شتاين، سيصل إلى العاصمة أبوظبي بعد غدٍ السبت لتسلّم مهام عمله مديراً فنياً للفريق، وقيادة فترة الإعداد للموسم الجديد، التي تبدأ بإجراء الفحوص والقياسات الطبية للاعبين، والتي تسبق المعسكر الخارجي الذي سيقام بهولندا اعتباراً من يوم 25 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، استعداداً لمواجهة النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا بالعاصمة الرياض، ويوم 12 من الشهر نفسه إيابا ًعلى استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وقال عبدالسلام جمعة لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على المواعيد النهائية وأطراف المباريات الودية الست التي سيلعبها الوحدة خلال معسكر هولندا، بعد أن طلب المدير الفني موريس شتاين إجراء بعض التعديلات على برنامج هذه المباريات وفقاً لرؤيته الفنية. وأشار إلى أن المدير الفني سيعقد جلسة مع أعضاء الجهاز الإداري وطاقم مساعديه من أجل بحث برنامج الإعداد للموسم الجديد، واطلاع الجميع على التعديلات التي سيجريها على برنامج المباريات الودية خلال المعسكر، بالإضافة إلى برنامج استكمال فترة الإعداد في العاصمة أبوظبي بعد نهاية المعسكر الخارجي.