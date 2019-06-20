الامارات | تايغر الأرجنتيني يفتح الباب لانتقال مينوسي إلى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن تايغر الأرجنتيني يفتح الباب لانتقال مينوسي إلى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض نادي تايغر الأرجنتيني، العرض الذي تقدم به نادي إندبيندينتي، لضم اللاعب الأرجنتيني لوكاس مينوسي، بسبب ضعف المقابل المادي الذي بلغ 2.2 مليون دولار.

ووفقاً لما ذكرت صحيفة «تيلام» الأرجنتينية أن نادي تايغر بات يفضل الموافقة على العرض الذي تقدم به نادي شباب الأهلي، الذي يبلغ 3 ملايين دولار، للتعاقد مع مينوسي خلال فترة الانتقالات الحالية.