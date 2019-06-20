الامارات | حكم برازيلي يدير المباريات بـ «العضلات»

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم برازيلي يدير المباريات بـ «العضلات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الحكم الدولي في كرة القدم البرازيلي أندرسون دارونكو مفتول العضلات خلال إدارته لمباراة أوروغواي مع الإكوادور في بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً على أرض السامبا، في مشهد أثار استغراب المراقبين، حتى ظنوا أنه سيتخذ قراراته التحكيمية باستخدام العضلات!

وخطف دارونكو الأضواء تماماً مثل نجوم «السيليستي» يتقدمهم لويس سواريز وأديسون كافاني ودييغو غودين الذين خرجوا منتصرين برباعية نظيفة، إذ ملأ الحكم البرازيلي الشاشة بصورة مثيرة للدهشة في وقت اعتادت الجماهير مشاهدة حكام بأجسام طبيعية يتولون مهمة الصافرة، لكن دارونكو بدا أقوى وأكثر تناسقاً من لاعبي كلا المنتخبين في الملعب.

دارونكو حكم برازيلي من مواليد مدينة سانتا ماريا، لم يتجاوز 38 عاماً، طوله 1.88 سنتيمتراً، وأصبح حكماً دولياً منذ 2014.

ويبدو أن اهتمامه بجسده لم يأت صدفة، فهو أستاذ في التربية البدنية منذ 2011، ويواظب على التمارين بحكم تخصصه وعمله، ما ينعكس إيجاباً على حركته في الميدان طوال 90 دقيقة، ومجاراة سرعات اللاعبين، واتخاذ القرارات التحكيمية المناسبة.

ولا يعتبر دارونكو الوحيد بين قضاة كوبا أميركا ببنيانه الجسماني الضخم، فلدى القارة اللاتينية الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا (44 عاماً) وأحد أبرز قضاة كرة القدم الذي قاد نهائي كأس العالم «روسيا 2018» بين فرنسا وكرواتيا، إذ يعمل أيضاً مدرباً للألعاب الرياضية.

ملاعب كرة القدم غزيرة بالمشاهد اللافتة، وبعضها غريب ونادر كونه يتعلق بقضاة الملاعب، وليس اللاعبين، فهناك الحكم ذو الطول الفارع مثل العملاق الهولندي رينيه تيمينك الذي يعد أضخم وأطول حكم في تاريخ اللعبة، حيث يبلغ طوله 203 سنتيمتراً.

وفي المقابل، تم رصد أصغر وأقصر حكم أدار مباراة للرجال في تاريخ الكرة وهو الشاب الجنوب إفريقي فيزيل هلوب (17 عاماً).

أما على صعيد اللاعبين، فالساحة مليئة بنجوم يمارسون كرة القدم على الرغم من أنهم يمتلكون أجساداً وأوزاناً غير مألوفة، فهناك الأثقل مثل قائد منتخب بنما رومان توريس، الذي شارك أخيراً مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، وبدا في الملعب عملاقاً بين أقرانه اللاعبين، إذ يزن 99 كيلوغراماً وطوله 188 سنتيمتراً، وكذلك الحال بالنسبة لمدافع منتخب إنجلترا هاري ماغواير الذي يزن 98 كيلوغراماً.

وفي قائمة الأقصر، يعتبر لاعب فريق بيلتشاتو البولندي مارشين جاروتش، ولاعب فريق القادسية السعودي، البرازيلي إيلتون جوزيه أقصر اللاعبين حيث يبلغ طول كل منهما 154 سنتيمتراً فقط.

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أما قائمة أطول اللاعبين في العالم، فيتصدرها الإيرلندي الشمالي بول ميلر الذي يبلغ طول الواحد منهما 208 سم، ولكن من النجوم المشهورين يبقى نجم ستوك سيتي الإنجليزي بيتر كراوتش الأطول بـ201 سنتيمتر.

بطاقة الحكم أندرسون دارونكو

حكم برازيلي.

مواليد: مدينة سانتا ماريا.

العمر: 38 عاماً.

الطول: 1.88 سنتيمتراً.

حكم دولي منذ 2014.

يعمل أستاذاً في التربية البدنية.

الهولندي رينيه تيمينك أضخم وأطول حكم في تاريخ الكرة.

الجنوب إفريقي فيزيل هلوب أصغر حكم أدار مباراة للرجال.